Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Nevşehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kavşakta başka bir otomobil ile çarpıştı. Kaza neticesinde 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kavşakta başka bir otomobil ile çarpıştı. Kaza neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi Niğde Kavşağı’nda meydana geldi. Mustafa Özkaymak idaresindeki 68 ADT 748 plakalı otomobil ile ehliyetsiz olduğu öğrenilen Tugay Öğüş’ün kullandığı 50 ACM 948 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile otomobillerden birisinde yolcu olarak bulunan bir çocuk yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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