Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir okulda öğle arasında döner yiyen 7 öğrenci zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Peri Sokak’ta bulunan Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıfta eğitim gören 7 öğrenci, iddiaya göre öğle arasında okula yakın bir dönerciden döner yedi. 7 öğrenci derse girdikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma yaparken, sağlık ekipleri de zehirlenen 7 öğrenciyi okuldaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.