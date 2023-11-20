Başkan Palancıoğlu, veznede emlak vergisini ödedi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye veznesine emlak vergi ödemesini yaparak, belediyeye gelen vatandaşlarla sohbet etti, çay ikram etti.

“Vezneler 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 arası açık olacak”

Belediyeyi ziyaret eden ve emlak borcunu ödemeye gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Palancıoğlu, “Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri 2. taksit ödemeleri için bugün veznemizden ben de vergimi ödedim. İkinci taksit ödemelerinin son tarihi belediyemizce 30.11.2023 Perşembe olarak belirlenmiştir. Borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlarımıza hatırlatma yapmak istiyorum. Vatandaşlarımız rahatça ödeme yapsınlar diye veznelerimiz bu hafta 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 arası açık olacak. 27-28-29-30 Kasım günleri ise veznemiz saat 8:30-19:00 arası hizmet verecek. Ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden ‘melikgazi.bel.tr’ sitemizdeki e-belediye sistemi üzerinden de yapabilirsiniz. Emlak borcunu ödeyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.