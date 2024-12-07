Öğrencilere ücretsiz olarak kaynak hazırlık kitabı dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek vermek amacıyla kaynak hazırlık kitabı dağıtımı yaptı. Kitap Dağıtım Töreni ve Sınav Motivasyon Semineri'nde bir konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, "Genç KAYMEK aracılığıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ekibi, sizlere en iyi şekilde yardımcı olabilmek için büyük bir gayretle çalışıyor" dedi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve mehteran gösterileri ile başlayan Kitap Dağıtım Töreni ve Sınav Motivasyon Semineri, çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Başkan Büyükkılıç törende yaptığı konuşmasında, “Sizin için aileleriniz çırpınıyor. Öğretmenleriniz çırpınıyor. O yetmiyor Genç KAYMEK marifetiyle sizlere destek olmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ekibi çırpınıyor. Sebep, cehaletin karşısındayız. Sebep, sizlerin eğitimli, donanımlı olması lazım. Sebep, sizlerin en iyi konumlarda hizmet etmesine vesile olmamız lazım. Gerçekten eğitimi önemseyen, eğitime kayıtsız şartsız, hiçbir hesap kitap yapmadan destek veren bir anlayış. Bu bizim olmazsa olmazımız. Ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Nöroloji uzmanıyım. Eğitimin ne demek olduğunu bilirim. Eğitimin değerini bilirim” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç son olarak öğrencilere başarılar dileyerek, Hukuk Fakültesi’ne girmek isteyen YKS grubu öğrencisi Zeynep Sueda Duru’ya da kazanması koşulu ile burs vereceği sözünü verdi.

Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi ve YKS grubu öğrencisi Zeynep Sueda Duru da törende teşekkür konuşması yaptı. Duru konuşmasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlandığını ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak savcı olmak istediğini dile getirerek, KAYMEK’in faaliyetlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

BİN 350 KAYNAK KİTAP DAĞITILDI

8'inci Sınıf LGS hazırlık gruplarına 700 set, 12. Sınıf ve lise mezunu YKS hazırlık gruplarına 650 set olmak üzere toplam bin 350 kitabın ücretsiz olarak dağıtıldığı programda, ayrıca sınava kadar LGS ve YKS gruplarına 8 adet deneme sınavı yapılacağı da duyuruldu.

2024-2025 eğitim öğretim yılında 10 farklı tesiste hizmet veren Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden sanatsal ve sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda gençlere hizmetler sunuyor. Genç KAYMEK’te, 4. sınıftan 11. Sınıfa kadar Akademik Ders Takviyeleri, 8. Sınıflara LGS Hazırlık Kursları, 12. Sınıf ve Mezun gruplara ise YKS’ye Hazırlık Kursları veriliyor.