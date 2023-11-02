Ankara TBMM'inde bir dizi ziyaretlerde bulunan Kayseri'nin Belediye Başkanlarının, iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan Kayseri'nin tüm Milletvekillerini ziyaret edip onlarla görüşmeleri kamuoyunda 'çok güzel hareketler' olarak değerlendirildi.

Kayseri'nin Ak Partili Belediye başkanları'nın özellikle CHP'li Milletvekili Aşkın Genç ve Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan'a yaptıkları ziyaret takdir edildi.