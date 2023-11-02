'Çok Güzel Hareketler'

Ankara TBMM'ye bir dizi ziyaretlerde bulunan Kayseri Belediye Başkanlarının, hiçbiri ayrıt etmeden tüm Kayseri Milletvekillerini ziyaret etmeleri kamuoyu tarafından takdir topladı.

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  • 02.11.2023 13:38
  • Güncelleme: 02.11.2023 13:46
'Çok Güzel Hareketler'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ankara TBMM'inde bir dizi ziyaretlerde bulunan Kayseri'nin Belediye Başkanlarının, iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan Kayseri'nin tüm Milletvekillerini ziyaret edip onlarla görüşmeleri kamuoyunda 'çok güzel hareketler' olarak değerlendirildi.

Kayseri'nin Ak Partili Belediye başkanları'nın özellikle CHP'li Milletvekili Aşkın Genç ve Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan'a yaptıkları ziyaret takdir edildi.

Haber Merkezi

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