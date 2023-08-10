Okul Alışverişi KUMSMALL AVM'de Yapılır

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM'nin Kitap ve Kırtasiye Şenliği başlıyor. 11 Ağustos-8 Ekim arasında yapılacak şenlik süresince en uygun fiyatlarla okul alışverişini yapmak mümkün olacak. Şenlik süresince tanınmış yazarlar da okuyucularıyla KUMSMALL AVM'de buluşacak.

PAYLAŞ
  • 10.08.2023 11:44
  • Güncelleme: 10.08.2023 11:54
Okul Alışverişi KUMSMALL AVM'de Yapılır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL AVM’nin Kitap ve Kırtasiye Şenliği başlıyor. 11 Ağustos-8 Ekim arasında yapılacak şenlik süresince en uygun fiyatlarla okul alışverişini yapmak mümkün olacak. Şenlik süresince tanınmış yazarlar da okuyucularıyla KUMSMALL AVM’de buluşacak.

Yaz tatilinin son ayına girildi. Eylül ayının ikinci haftasında açılacak okullar öncesi KUMSMALL AVM tarafından Kitap ve Kırtasiye Şenliği düzenlendi. Şenlik 11 Ağustos’ta başlayacak ve 8 Ekim’e kadar devam edecek. Kitap ve Kırtasiye Şenliği süresince okul ihtiyaçlarının tamamı uygun fiyatlarla ziyaretçilere sunulacak.

KUMSMALL AVM’nin Kitap ve Kırtasiye Şenliği sadece alışveriş değil, şenlik süresince hafta sonları çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca Eylül ayında tanınmış yazarların katılacağı söyleşi ve imza günleri de gerçekleştirilecek ve bu yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç: 'Büyükşehir ile Erciyes Dağı'nda Dünyada Bir İlk Yaşanacak'

Büyükkılıç: 'Büyükşehir ile Erciyes Dağı'nda Dünyada Bir İlk Yaşanacak'

Genç dostu Büyükşehir ile 2 bin 327 öğrenci tercih yaptı

Genç dostu Büyükşehir ile 2 bin 327 öğrenci tercih yaptı

Kayseri'de fabrikadaki yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de fabrikadaki yangın kontrol altına alındı

Polis ekiplerinden tütün dolu depoya baskın

Polis ekiplerinden tütün dolu depoya baskın

Depoya yapılan baskında 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi

Depoya yapılan baskında 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi

Kayseri'de koltuk fabrikasında yangın

Kayseri'de koltuk fabrikasında yangın

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir KAYMEK'in matematik kampı takdir topluyor

Büyükşehir KAYMEK'in matematik kampı takdir topluyor

Büyükşehir Spor A.Ş. Wakeboard Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Büyükşehir Spor A.Ş. Wakeboard Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

DAHA FAZLA
Kayseri OSB Başkanı Yalçın haziran ayı işsizlik rakamını değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Yalçın haziran ayı işsizlik rakamını değerlendirdi

Gurbetçiler esnafa can suyu oldu

Gurbetçiler esnafa can suyu oldu

Motorin beklenen zamla 40 liraya yaklaşacak

Motorin beklenen zamla 40 liraya yaklaşacak

Kardiyoloji Uzmanı Şarlı, 'Covid-19 aşısının kalp krizine neden olduğunu gösteren bilimsel bir veriye rastlanmadı'

Kardiyoloji Uzmanı Şarlı, “Covid-19 aşısının kalp krizine neden olduğunu gösteren bilimsel bir veriye rastlanmadı”

Develi Aşık Seyrani Festival'i başlıyor: Aşık Seyrani kimdir?

Develi Aşık Seyrani Festival’i başlıyor: Aşık Seyrani kimdir?