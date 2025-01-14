Okul önünde kaçak sigara ve şok özellikli fener satıcısı gözaltına alındı
Kayseri'de Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, üzerinden 25 adet kaçak sigara ve 3 adet şok özellikli el feneri çıkan bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan A.H (29) isimli şahsa yapılan üst aramasında; 25 adet çeşitli markalarda kaçak sigara ve 3 adet şok özellikli el feneri ele geçirildi. Şüpheli A.H. gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.