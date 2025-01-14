ERVA Marifet Okulu antrenörü Adil Hoca'dan büyük fedekarlık

50.Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Lisesinde aynı zamanda Türkçe Öğretmeni olan Tayaksi, mesleğinin dışında Masa Tenisi antrenörü olarak ta sportif anlamda önemli destekler veriyor. Öğrencilerin kişisel ve karakter eğitimlerine son derece önem veren Tayaksi, okul dışı saatlerde öğrencileriyle birlikte kaliteli zamanlar geçirerek onların gönüllerine dokunuyor. Bu gönüllü çalışmaları gören veliler hem taktirle karşılıyor hem de ellerinden gelen desteği veriyorlar.

Bu yıl Tayaksi’ye en büyük ödülü, her musabakada dereceler getiren sporcuları veriyor. Bu yıl okullar arası masa tenisi turnuvasında şampiyon olan Masa Tenisi takımı hem hocalarını hem de Erva Spor çalışanlarını gururlandırıyor.

Erva Marifet Spor Koordinatörü Yusuf DUMAN, “ Kayseri’de Adil Hoca kadar gayretli, samimi, gençler için her türlü fedakârlığı yapan, gönüllü çalışmalarıyla gönülleri fetheden bir hoca daha tanımıyorum. Tek amacı amel defterini iyiliklerle doldurmak. Karanlıkta kalan tüm gençlere ışık olmak. Ağır bir ameliyat geçirdi, etkisinden kurtulabilmiş değil ve evde dinlenmesi gerekiyordu. Onu turnuvada belinde sağlık kuşağı ile sağlığını tehlikeye atma pahasına öğrenciler arasında görmek bizi çok duygulandırdı. Bence “Yılın Öğretmeni" olmalı ve bu tüm Erva Spor antrenörlerine örnek olarak anlatılmalı.” dedi.