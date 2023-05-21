Ömer Demir, “Bütün Bünyan’ın arkamızda olduğunu hissederek mücadele ediyoruz”

Aydın’da yarın B Grubu Ankara Kolejiyle Basketbol müsabakasına çıkacak olan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu takımının eğitmeni Ömer Demir, “Geçen sene Şehit Cennet Ortaokuluyla Türkiye 4’üncüsü olduktan sonra bu sene de Türkiye yarı finallerine katılma hakkını elde ettik. Türkiye yarı finallerinin müsabakalarına geldik. Grupta Batman Gültepe Ortaokulu, ODTÜ Koleji, Ankara ve Gaziantep Koleji vardı. A Grubunda 3 maça çıktık. 3 maçı da kazandık ve B Grubu Ankara Kolejiyle yarın Aydın’da yapılacak olan Türkiye Finallerine kalmak için müsabaka çıkacağız. Yarın kazanacağımızı düşünüyoruz. Bu uğurda elimizden geleni yapacağız. Bu konuda Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Muzaffer Bey maddi ve manevi destekte bulundular. Muzaffer Pala İl dışındaki bütün masraflarımızı karşılamıştı. Bu senede aynı şekilde yine çocuklarımıza ayakkabı hediye etti ve Niğde’deki masraflarımızı karşıladı. Bütün Bünyan’ın arkamızda olduğunu hissederek mücadele ediyoruz. Üzerimizde sorumluluk var, omuzumuzda bir yük hissediyoruz. İnşallah Kayseri’nin adını Aydın İlinde de Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu olarak duyurmaya devam edeceğiz diye umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.