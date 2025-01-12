Ömer Faruk Hamurcu'nun Babası Hakk'a uğurlandı

Ömer Faruk Hamurcu'nun Babası Hakk'a uğurlandı

Gazeteci ve Medyanet Genel Yayın Yönetmeni Ömer Faruk Hamurcu’nun babası Yaşar Hamurcu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Yaşar Hamurcu’nun cenazesi, Hulusi Akar Cami'de kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Törenine Yoğun Katılım

Cenaze namazını İl Müftüsü Durmuş Ayvaz kıldırdı. Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas, Melikgazi, Kocasinan Belediye Başkanları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hamurcu Ailesine Başsağlığı Dilekleri

Cenazeye katılanlar, Ömer Faruk Hamurcu'la beraber ağabeyisi Diyanet İşleri Başkanılığı Bilgi İşlem Daire Başkanı M. Fevzi Hamurcu'ya başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Yaşar Hamurcu, sevilen ve sayılan bir isim olarak hatırlanacak. Onun anısını yaşatacak olan ailesi ve sevenleri, bu zor günlerinde desteklerini esirgemedi.

Haber Merkezi

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