Sarıkamış'ın kahramanları tiyatro ve şiirlerle anılacak

Derneğin sanat yönetmeni İpek Yağar, “Dernek olarak amacımız tabii ki de gençlerimize, vatanı, bayrağı, milleti, bu toprağı anlatmak, aktarmak. Geçmişte kalanlarımızın, ecdadımızın ne zorluklarda orada kaldıklarını kimleri geride bıraktıklarını, bu vatanı nasıl kazandığını anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği; Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde hazırlamış oldukları ‘Sarıkamış Şehitleri Anma Programı’nı 14 Ocak 2025 Salı günü 2 seans olarak 13:30’da ve akşam 19:30’da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenleyecek.

Bu etkinliği halkla buluşturan dernek; gençlere vatanı, bayrağı, milleti, bu toprağı anlatmak, aktarmak, geçmişte kalanlarımızın, ecdadımızın ne zorluklarda orada kaldıklarını kimleri geride bıraktıklarını, bu vatanı nasıl kazandığını anlatmaya çalıştıklarını anlatmak olduğunu belirterek vatandaşları bu etkinliğe davet etti.



‘AMACIMIZ GENÇLERİMİZE VATANI, BAYRAĞI, MİLLETİ, BU TOPRAĞI ANLATMAK’

Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin sanat yönetmeni İkra İpek Yağar, “Dernek olarak amacımız tabii ki de gençlerimize, vatanı, bayrağı, milleti, bu toprağı anlatmak, aktarmak. Geçmişte kalanlarımızın, ecdadımızın ne zorluklarda orada kaldıklarını kimleri geride bıraktıklarını, bu vatanı nasıl kazandığını anlatmaya çalışıyoruz. Çeşitli programlar düzenliyoruz. Çanakkale şehitlik turları, tiyatrolar düzenliyoruz. En yakını da 14 Ocak 2025 Salı günü Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde valilik onaylı, Sarıkamış şehitlerini anma programı gerçekleştireceğiz. Siz izleyenlerimizle aramızda görmekten çok onur duyarız. Programımıza hepinizi bekliyoruz” diyerek vatandaşları anma programına davet etti.

Program hakkında bilgiler veren Genel Merkez Kurucu Başkanı Rıza Yağar, Gençlerimize Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği programı düzenledik. Amacımız bu vatanı, bu bayrağı, bu toprağı nasıl hangi şartlarda, hangi zorluklarda kazanıldığını anlamak ve anlatmaktır. Bu kahraman ecdadımız nasıl bu mücadeleyi verdiklerini tiyatro ile anlatmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.



Program içeriğinden bahseden Rıza Yağar, “Başta programımızda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı Mehteran takımıyla güzel bir İstiklal Marşı ve türküleri dinleteceğiz. Daha sonra Kayseri İl Müftülüğümüzün katkılarıyla Bir Kur'an tilaveti ve şehitlerimiz adına dua edeceğiz. Büyük kahramanlıklar verdiğimiz o Allahuekber Dağları'nda kahraman olan şehitlerimizin Sarıkamış'ta geride kalan aileleri var. Bu ailelerin Kara Fatma adlı bir hayat hikayesi var. O Kara Fatma’mız köyünde gençleri bayanları konuşlandırarak namusunu, göğünü, toprağını korumaya çalışıyor. O maksatla yapılan işi canlandıracağız. Programımızın da 14 Ocak 2025 Salı günü 2 seans olarak 13:30’da ve akşam 19:30’da siz değerli halkımıza inşallah sunacağız. Hepinizi bekleriz” ifadelerini kullandı.

‘KADINLARIN HANGİ ŞARTLAR ALTINDA BU VATAN İÇİN SAVAŞTIKLARINI ÇOK İYİ ANLIYORUM’

Programda görevlilerinden 17 yaşındaki Sude Nur Dilbaz, “Programda şiir okuyacağım. Şiir okurken gerçekten o zamanki askerlerimizin, kadınlarımızın ne kadar zorluk çektiğini ne duygular beslediğini, hangi şartlar altında bu vatan için savaştıklarını çok iyi anlıyorum Bir önceki oyunda Emine Kadın'ı oynadım. Gerçekten o duyguları, tattım. O anı yaşamış gibi hissettim” dedi.

13 yaşındaki genç oyuncu Şükrü Özger, “Rolüm Sarıkamış'taki on beşler, ekibimize nazaran oldukça küçüğüm. Rolümüzle beraber gerçekten vatanseverlik ve gurur ile oynuyoruz. Sarıkamış'la alakalı bir oyun ve hani gerçekten o zamanki acı, vahşet ve ölüm gibi kavramlar bize çok şey uyandırıyor. Anlatmak gerçekten zor onları burada anıyoruz” ifadelerini kullandı.