ORAN Kalkınma Ajansı ile kadın kooperatifleri arasında iş birliği protokolü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in önderliğinde kurulan Kadın kooperatiflerini teşvik etmek, onların güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile Kadın Kooperatifleri arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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  • 08.12.2023 11:55
  • Güncelleme: 08.12.2023 14:03
ORAN Kalkınma Ajansı ile kadın kooperatifleri arasında iş birliği protokolü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in önderliğinde kurulan Kadın kooperatiflerini teşvik etmek, onların güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile Kadın Kooperatifleri arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Bünyan Kaymakamı, Turgut Gülen, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Lütfi Şahin, Kooperatif Başkanları ve Kadın Kooperatifleri Koordinasyon ekibi katıldı.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş yaptığı konuşmada, “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kadın Kooperatifleri arasında imzalamış olduğumuz bu protokoller ile Valimiz Sayın Gökmen Çiçek önderliğinde kurulan Kadın Kooperatiflerimizi güçlendirmek ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması temel amacımızdır” dedi

Kadın Kooperatiflerinin kaliteli üretim, satış ve pazarlama konusunda desteklenmesi gerektiğini belirten Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, “ İşbirliği kapsamında, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından, Talas Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi’ne ‘Dericilik alanında’, Talas Maharetli Eller Kadın Kooperatifi’ne ‘e-ticaret (ETSY)’ alanında, , Sarıoğlan Kadın Kooperatifi’ne ‘Profesyonel Çikolata Üretimi’ alanında, Hacılar Kadın Kooperatifi’ne ‘Profesyonel Satış ve Pazarlama alanında’, Bünyan Kadın Kooperatifi ve Develi Kadın Kooperatifi’ne de ‘Kurumsal Kapasite Artırımı’ alanında eğitim verilecektir” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Tekeş, “Bu imza töreninin, Kayseri’mizdeki kalkınma ve işbirliği adına bir dönüm noktası olacağına inanıyor, başta Valimiz Sayın Gökmen Çiçek olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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İHA

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