OSB Başkanı Yalçın, 'Kayseri'de düzenlenen bir sonraki mobilya fuarında da Kayseri şaha kalkacak'

İlk fuardan çok memnun kaldılar ve ikinci fuar da öyle. Üçüncü fuar için yerler tahsis edilmeye başlandı ve şehrimizin, organizemizin çok güzel bir şekilde fuar alanından talepleri var. Önümüzdeki mobilya fuarında Kayseri şaha kalkacak. Büyük rakamlarla ihracat yapacak” dedi.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı Galası’nda yaptığı konuşmasında, “İlk günümüz gayet güzel ve hareketli geçti. Sanayicilerimiz memnun inşallah Pazar akşamına kadar dolu dolu geçecek ve sanayicilerimiz burada büyükçe ihracat siparişleri alarak şehrimize dönecekler. Destek veren buraya gelen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kayserimizi temsil eden 200’e yakın firma buraya katıldı. Şehrimizin büyüğü olan valimize sanayicilerimize destek olmamız gerektiğini söyledik, sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bundan dolayı da sanayicilerimiz mutlu oldu. Şu anda şehrimizin, ülkemizin dış dünyaya açılan penceresi fuarlardır. İyi değerlendirmek lazım ve bizler de sanayiciler olarak gayet iyi bir şekilde hazırlandık ve bu fuardan bir sürü sipariş alarak, yeni yeni ülkelere yelken açarak kazançlı çıkacağımıza inanıyoruz. Bu da otomatik olarak üretime, istihdama, ihracata ket vuracak" ifadelerini kullandı.

'KAYSERİ'DE YAPILAN MOBİLYA FUARINDA; ÖNÜMÜZDEKİ FUAR KAYSERİ ŞAHA KALKACAK'

Başkan Yalçın, “Kayseri’de mobilya fuarında güzel bir serüven başlattık. İlk fuardan çok memnun kaldılar ve ikinci fuar da öyle. Üçüncü fuar için yerler tahsis edilmeye başlandı ve şehrimizin, organizemizin çok güzel bir şekilde fuar alanından talepleri var. Önümüzdeki mobilya fuarında Kayseri şaha kalkacak. Büyük rakamlarla ihracat yapacak” dedi.