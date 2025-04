Kayseri Özel Çocuklar Okulu’nda Kayseri Özel Çocuklar Topluma Kazandırma Derneği tarafından ‘Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği düzenlendi. Otizmli çocukların toplumun her alanında başarılı olabileceklerini ifade eden Kayseri Özel Çocuklar Topluma Kazandırma Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Demirağ, “Biz bu etkinliği her yıl yapıyoruz: Otizm bir hastalık değil, ayrıcalıktır bizim gözümüzde. Otizmli çocuklar, iyi anlaşıldıkları zaman hayatın her kısmına katılabilirler. Biz bunu yaşayarak ve deneyerek gördük. Otizmli sporcuları, otizmli iş hayatına atılan öğrencilerimizi kazandık ve hayatlarında sosyal hayatta, sanat camiasına kazandırdığımız öğrencilerimizi Türkiye çapında gördük. Bu yüzden bazıları otizmi bir hastalık olarak görebilir, ama dediğim gibi otizm bir hastalık değil, ayrıcalıktır. Kendi şahsi düşünceme göre, otizmli bireylerin birçoğunun zekası, diğer bireylere göre daha üst seviyelerde. Sadece bu zekayı doğru şekilde yönlendirmek gerekiyor. Otizmli bireylerin, Türkiye'de ve hatta dünyada yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Sanatta da yapabilirler, sporda da yapabilirler, iş hayatında da yer alabilirler, hatta iş bile kurabilirler.Bu yüzden ötekileştirmeden, onlara imkan tanıyarak ve eğitimlerini düzenli bir şekilde devam ettirerek elimizden gelen her şeyi yapabiliriz. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.