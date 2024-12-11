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Silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı

Kayseri'de silah ticareti yaptığı tespit edilen A.T. polis ekiplerince yakalandı. Aracında 20 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet tabanca şarjörü ele geçirilen A.T. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda 6 ekiple birlikte yapılan operasyon neticesinde A.T. (52) isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine zulalanmış, 20 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

A.T. hakkında ‘Ruhsatsız Silah Ticareti’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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