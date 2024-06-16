Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana olayda 46 AFF 383 plakalı otomobil ile 35 CER 97 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Sümer üst geçitte araç aniden yandı
Sümer üst geçitte araç aniden yandı
Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı
Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı
Bayram öncesi şehit aileleri soluğu şehitlikte aldı
Bayram öncesi şehit aileleri soluğu şehitlikte aldı
Besiciler Başkan Yalçın'a teşekkür etti: 'Bu konfor İstanbul'da yok'
Besiciler Başkan Yalçın'a teşekkür etti: 'Bu konfor İstanbul'da yok'
Bakan Özhaseki: 'Sorunlarımız elbette var ama çözecek güç de Cumhur İttifakı'ndaki birlikte var'
Bakan Özhaseki: 'Sorunlarımız elbette var ama çözecek güç de Cumhur İttifakı'ndaki birlikte var'
Bakan Özhaseki: 'Gelişiyoruz, büyüyoruz ve bu durum düşmana korku salıyor'
Bakan Özhaseki: 'Gelişiyoruz, büyüyoruz ve bu durum düşmana korku salıyor'