Sırrı Süreyya Önder'in 'Kayserili Şeyhi'

Tedavi gördüğü hastanede 18 gündür yaşam mücadelesi veren ve yaşamını yitiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, uzun yıllardır, aslen Kayserili olan ve ‘Yaşayan Kur’an' isimli tefsir çalışması bulunan mülkle ve mülke hükmedenlerle ilgili özgün eleştirileri bulunan Kayserili isimle yakın bir dostluk kurmuştu.

Yaklaşık 25 yıldır İstanbul'da yaşayan ve dini yaşam konusunda çok özel ve özgün görüşleri, kritikleri bulunan Kayserili İlahiyatçı Yazar Recep İhsan Eliaçık'la yakın ilişkisi ve gönül dostluğu bulunan Sırrı Süreyya Önder, kendisine, ‘ben sana bağlandım, Şeyhim, hocam, üsdadım sensin’ demişti.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesinde Sırrı Süreyya Önder'in ailesi ve yakınları, Önder'in cenaze namazını kıldırması ile ilgili bir vasiyeti olduğunu ve bu konuyla ilgili Şeyhi İhsan Eliaçık'ı işaret ettiğini görevli imam'a bildirdiler.

Önder’in birkaç yıl önce, Eliaçık'ın da hazır bulunduğu bir cenazede geçen kısa bir diyalogta kendi cenazesini kıldırmak üzere ‘Şeyhi Eliaçık’ı yakınları huzurunda işaret etmişti.

Sevenlerinin, dostlarının, siyasilerin ve sanat camiasından pek çok ismin katıldığı tören sonrasında Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazını görevli imam vasiyeti yerine getirmek üzere Önder'in Şeyhi İhsan Eliaçık'a görevi tevdi etti.

Sırrı Süreyya Önder'in ‘Şeyhi İhsan Eliaçık’, normal bir kıyafetle, sarıksız, cüppesiz vaziyette, tekbirler eşliğinde cenaze namazı vasiyetini yerine getirdi.

Cami avlusunu dolduran kalabalık, gözyaşları ve dualar eşliğinde Sırrı Süreyya Önder’e veda etti.

Cenaze namazını kıldıran Önder'in Şeyhi Eliaçık, namaz öncesinde Önder ile yıllar önce yaşadığı bir anısını paylaştı:

"Bir cenaze vesilesiyle sohbet ettiğimiz Önder, bana ‘Hocam her şey bütün dünya dedikleri sadece bir kefen alıp gitmek değil midir?’ diye sordu. Bu sorunun cevabı bugün bu musallada yatıyor. Cevabı kendisi musalla kürsüsünden en güzel şekilde veriyor. Herkes kendisini iyi, güzel bir insan olarak anıyor.”

İmam, helallik istedikten sonra şunu sordu: "Kendisinin herkesin sevdiği Sırrı Abi olduğuna şahitlik eder misiniz?"

1988'de onbeş günlük olarak, 1995 yılında da günlük olarak yayınlanan Kayseri Gündem Gazetesi'ni çıkaranlar arasında yer alan ve uzun süre köşe yazarlığı ve Birlik FM Radyo programcılığı yapan Recep İhsan Eliaçık, 2000'li yıllardan beri İstanbul'da yaşıyor.