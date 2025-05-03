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Özel Gereksinimli Bireylerle İletişim ve Kişisel Gelişim konferansı düzenlendi

'Engel sanata engel değildir' sloganıyla Özel Gereksinimli Bireylerle İletişim ve Kişisel Gelişim konferansı düzenlendi. Burada konuşan Araştırmacı Yazar Musa Yusuf Işık, 'Bu programı bu zamana kadar çeşitli yerlerde konferans vererek engelli bireylerin halkla olan ilişkisini artırabilmek, onları halk içinde sağlık iletişim kurmak adına farkındalık oluşturmak için düzenliyoruz' dedi.

Özel Gereksinimli Bireylerle İletişim ve Kişisel Gelişim konferansı düzenlendi

Araştırmacı Yazar Musa Yusuf Işık tarafından ‘Engel sanata engel değildir’ sloganıyla Özel Gereksinimli Bireylerle İletişim ve Kişisel Gelişim konferansı düzenlendi. Burada konuşan Işık, “2023 yılında bir yola çıktık özel gereksinimli bireylerin farkındalığını yaratabilmek adına, arttırabilmek adına bir konferans programına başladık. 2023 27 Kasımda başladığımız bu programı bu zamana kadar çeşitli yerlerde konferans vererek engelli bireylerin halkla olan ilişkisini artırabilmek, onları halk içinde sağlık iletişim kurmak adına farkındalık oluşturmak için düzenliyoruz. Bugün Gençlik Spor Bakanlığı Kayseri Gençlik merkezindeyiz buradaki üniversiteli gençler ile kısa bir konferans gerçekleştireceğiz” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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