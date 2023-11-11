‘Özhaseki Bulvarı, Seyyid Burhanettin ve Erciyes’e Vefasızlık’

Kayseri’nin Merkezinden başlayıp, Erciyes üzerinden Develi sınırlarına kadar uzanan Kayseri’nin en büyük Bulvarından ikisi olan Seyyidi Burhaneddin ve Erciyes Bulvarlarının adının Mehmet Özhaseki Bulvarı olarak değiştirilmesinin Kayseri’nin manevi değeri olan Seyyidi Burhaneddin Hazretlerine ve Kayseri’nin sırtını dayadığı en önemli coğrafik dayanak olan Erciyes Dağı’na vefasızlık olduğunu belirten İlahiyat Yazar Yılmaz Altınöz, Belediye Meclisini tarihe, kimliğe, geleneğe ve ulemaya saygıya davet etti.

Ahde vefanın İslam ve Türk geleneğinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan İlahiyatçı Yazar Yılmaz Altınöz şunları ifade etti :

‘Ahde vefa ifasının birçok yolu vardır. Bunlardan birisi de ülkesine kanıyla, canıyla, malıyla, ilmiyle ve siyasetiyle hizmet etmiş kimselerin; isimlerinin kamu kuruluşlarına, cadde, bulvar ve semtlere verilmesidir. Bu tür uygulamalardan hareketle; Sn. Mehmet Özhaseki’nin ismi de Seyyid Burhaneddin hazretlerinin, kendisinin medfun ve haziresinin (Cami, mescit, tekke, ibadethaneler ve birkaç yüz mezarın bulunduğu geniş alan) bulunduğu bulvardan ismi kaldırılarak; Sn. Mehmet Özhaseki’nin ismi verilmiştir. Ayrıca şehrimizle özdeşleşmiş Erciyes Dağı’nın adını taşıyan, Erciyes Bulvarı ismi de Mehmet Özhaseki Bulvarı olarak değiştirilmiştir.’

“Seyyid Burhaneddin” isiminin Kayseri için isimden öte anlamlar ifade ettiğini vurgulayan Altınöz sözlerine şunları ilave etti: ‘Bu ünvan inanç kokar, tarih kokar, kültür ve kimlik kokar. Çok güçlü bir şekilde tarih ve toplumsal karşılığı vardır. Yani sıradan bir isim değildir. Konya’yı Konya yapan Mevlana’nın hocasıdır. Konya’yı Mevlana yapan zatın hocası; Kayseri’yi Kayseri yapamadığı gibi; bulunduğu semtten/alandan adının da kaldırılmasının; sanırım makul bir karşılığı yoktur. İzaha muhtaçtır. Aynı şekilde kendisine götüren yolun ismi ile müsemma olması; en doğal hakkı olan Erciyes Dağının isminin değiştirilmesi; yine izaha muhtaçtır. Erciyes Dağı tarihtir ve şahittir. Sıradan bir dağın adı değil Kayseri’nin adıdır. Kayserinin nişanıdır. Şehrin bağrına asılmış kolyesidir.

Sayın Bakanımıza bu şehir ahde vefa örneği göstermelidir. 30 yıla yakındır şehrimize hizmet eden bir şahsiyet; bu şehirde yaşamalıdır. Ancak tarihe, kültüre, kimliğe, geleneğe ve evliya/alimlere saygıyı yok sayarak değil. Yazmak sorumluluktur. Yazan el toplumun nabzını da tutmak zorundadır. Bu makale nabzın ve sorumluluğun sonucudur.

Değiştirilen unvan/isimler iade edilmesi toplumsal bir taleptir. Ahde vefa gereği sayın bakanımıza yönelik elbette gereği yapılmalıdır. Seyyid Burhaneddin Hz.lerine vefa... Erciyes Dağına vefa...’

