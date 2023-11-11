Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi yakalandı.

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  • 11.11.2023 10:37
  • Güncelleme: 11.11.2023 11:02
Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik A.R. ve V.Ş.’nin ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 35 adet ayrı paketlenmiş 118 gram uyuşturucu madde, 2 adet alüminyum folyo, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda K.M., E.K., B.H., K.M., V.Ş. ve A.R. yakalandı. Yakalanan şahıslardan A.R. ve V.Ş. ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınırken diğer şahıslara ise ’uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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