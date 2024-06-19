Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 3 otomobile zarar verdi. Kazada bir otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 3 otomobile zarar verdi. Kazada bir otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AC 762 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bina otoparkında bulunan otomobillere hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri kağıt gibi ezilirken, kazda toplam 3 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, 38 AC 762 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybederek, otoparktaki otomobillere çarpma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi: 1 yaralı
Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi: 1 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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