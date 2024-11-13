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Pınarbaşı Muhtarlarından, Milletvekili Dursun Ataş'a destek ziyareti

Pınarbaşı ilçesinin muhtarları, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekili Dursun Ataş'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ziyaret ederek hemşehrilerine destek olmak amacıyla bir araya geldiler. Ziyaret sırasında muhtarlar, ilçenin ihtiyaçları ve yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Pınarbaşı Muhtarlarından, Milletvekili Dursun Ataş'a destek ziyareti

Pınarbaşı ilçesinin muhtarları, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekili Dursun Ataş’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ziyaret ederek hemşehrilerine destek olmak amacıyla bir araya geldiler. Ziyaret sırasında muhtarlar, ilçenin ihtiyaçları ve yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ana gündem maddesi, Pınarbaşı’nın mevcut sorunları ve muhtarların beklentileri oldu. Dursun Ataş, muhtarların taleplerini dikkatle dinleyerek, ilçenin kalkınması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda atılacak adımları değerlendirdi. 

Muhtarlar, Dursun Ataş’ın TBMM’deki etkinliğinin, Pınarbaşı için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, AK Parti bünyesinde gerçekleştirilecek hizmetlerin ilçeye katacağı değeri vurguladılar. Ziyaret, ilçenin temsilcileri ile milletvekili arasındaki iletişimi güçlendirme ve yerel sorunların çözümüne yönelik iş birliği sağlama adına büyük bir adım olarak değerlendirildi. 

Dursun Ataş, muhtarların görüş ve önerilerinin kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, Pınarbaşı’na en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Haber Merkezi

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