Pınarbaşı'nda CHP önde

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Deniz Yağan, 289 oy farkla seçimi önde götürüyor.

Pınarbaşı ilçesinde tekrar edilen Mahalli İdareler Seçimleri’nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemine geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan 6 bin 783 oy alırken MHP adayı ise 6 bin 494 oy aldı.