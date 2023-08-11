Plaj voleybol turnuvası Erciyes'te başladı

26 kadın, 32 erkek olmak üzere 58 sporcunun ter dökeceği Plaj Voleybolu Turnuvası, Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metre rakımında oluşturulan plajda başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile Kayseri Erciyes A.Ş. iş birliği ile ile dünyada ilk kez bir dağda gerçekleşen Plaj Voleybolu Turnuvası başladı. Kış turizminin ön önemli merkezlerinden olan Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 rakımında oluşturulan plajda, 2 kişilik takımlar maçı kazanmak için ter döküyor.

Hamdi Elcuman: “Dünyanın en yüksek kumsalındayız

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Dünyanın en yüksek kumsalındayız. 2 bin 200 metre rakımdayız ve dünyanın en yüksek kumsalındayız. Uluslararası Voleybol Turnuvamız başladı. Burada hem yerli hem de yabacı oyuncularımız var. Biz de ilk vuruşu yaptık. Burada milli takımdan da oyuncularımız var. Keyifli bir 3 gün geçireceğimizi umuyorum. Bütün halkımızı buraya davet ediyorum. 16 erkek, 13 tane de kadın takımımız burada. Rusya’dan, Ukrayna’dan ve İran’dan oyuncular da var” ifadelerini kullandı.

Murat Cahid Cıngı: “Erciyes’te tarihi bir gün yaşıyoruz”

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, “Bugün Erciyes’te yine tarihi bir gün yaşıyoruz. Şimdiye kadar Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu Erciyes Master Planı çerçevesindeki yatırımlar birçok boyutta meyvesini verdi. Kışın birçok ülkeden charter uçaklarla yabancı turist ağırlıyoruz. Erciyes’teki sosyal alanlar, konaklama, yeme, içme gibi gelen misafirlerimize hizmet verecek alanlar çok arttı. Bunun yanında özellikle yaz faaliyetleri çerçevesinde Erciyes AŞ kurulduğu günden bugüne kadar hep yazın ne yapabiliriz de şehrimize hizmet veririz diye projeler yapmıştık. Bunlardan bir tanesi de voleybol, futbol, kapalı spor oyunları gibi farklı branşlarda Erciyes’i kullanılabilir hale getirmektir. Burada yaptığımız çalışmalarımız dünyada ses getiren aktiviteler oldu. Türkiye’de ilk defa kar voleybolu kupasını da Erciyes’e getirmeye imkan olmuştu. Bunun yanı sıra plaj voleybolu da hep rüyalarımızı süsleyen spor branşıydı. 2 bin 200 metrede plaj voleybolu yapmak gibi bir niyetimiz vardı. Bugün onu başarmış durumdayız. Şuanda plaj voleybolu turnuvası düzenliyoruz. Bu dünyada ilktir. Erciyes’in hep ilklere sahne olma geleneğini bozmadan yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.