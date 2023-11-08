Türkiye'de en çok okul yapan Melikgazi'den bir okul daha

Türkiye’de en çok okul yapan belediye olarak yeni okullar yapmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi’nde Hayırsever Osman Ulubaş ile birlikte hayata geçireceği İlkokul ve Ortaokulun temel hazırlıkları için alt yapı çalışmalarına başladı.

Yeni okulların da yapılması ile bölgenin okul ihtiyacının giderileceğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Köşk Mahallemizde yeni okul çalışmamızın bulunduğu alanda inceleme yapıyoruz. Şuanda hafriyat ve kot düzeltme çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizi çok seviyor onlara en güzel okullar yapmak için çalışıyoruz. Eğitim bizler için çok önemli. Danışmentgazi, Selçuklu, Germir olmak üzere farklı farklı birçok mahallede okul yapıyoruz. Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. İhtiyaç olan yerlerde de okul yapmaya devam ediyoruz. Kayseri Valiliğimiz ve Hayırsever Osman Ulubaş ile birlikte burada ihtiyaç olan bir ilkokul ve bir ortaokul çalışmasını başlattık. Alanda alt yapı çalışması başladı. Şubat-mart gibi temelini atıp bir yıl gibi kısa sürede de okulu tamamlamayı planlıyoruz. Artık bu bölgenin okul ihtiyacı da giderilmiş olacak. Hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin” dedi.