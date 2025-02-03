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Polis ekipleri tarafından bin 419 Şahıs ve 92 oto sorgusu yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında bin 419 şahıs ve 92 oto sorgusu yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından bin 419 Şahıs ve 92 oto sorgusu yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında; 205 okul ve çevresinde; bin 419 şahıs ve 92 oto sorgusu yapıldı. 91 park-bahçe, 101 iş yeri ve 20 metruk bina kontrol edildi, 1 aranan şahıs yakalandı, 1 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi

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