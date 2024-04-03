Polis ekiplerinden bayram denetimi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde denetim yapıldı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde denetim yapıldı.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde otobüs sürücüleri ve yolcularına yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimde ekipler tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
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