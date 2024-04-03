Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Ben Ouanes’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Haris, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

59. dakikada Mehdi’nin kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Kolovetsios’un, şutu kaleyi bulmadı.

75. dakikada topla buluşan Gökhan Gül’ün vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

89. dakikada sol kanattan hareketlenen Mane’nin pasında ceza sahası içinde Julian’ın vuruşunda top auta gitti.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu

Kayserispor: Onurcan, Mehdi, Hasan Ali (Ackah dk. 79), Julian, Attamah (Kolovetsios dk. 51), Ali Karimi (Mane dk. 62), Kartal, Gökhan, Cardoso (Ramazan dk. 62), Nazon (Bahoken dk. 79), Aylton

Yedekler: Mehmet Şamil, Mehmet Eray, Yiğit Emre, Carole, Talha

Teknik Sorumlu: Hari Vukas

Kasımpaşa: Andreas, Mortadha Ben, Yunus Emre (Sadık dk. 90+4), Porozo, Taylan Utku (Loret dk. 73), Yasin, Gökhan Gül, Thomas Zai (Samuel dk. 62), Haris, Fall (Diogo dk. 74), Da Costa (Oğulcan dk. 90+4)

Yedekler: Ali Emre, Admir, Sarp, Selim, Emirhan

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Haris (dk. 57) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Kartal Kayra (dk. 38) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Taylan Utku, Da Costa (Kasımpaşa), Nazon (Kayserispor)

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2
İHA
Kayseri Gündem

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