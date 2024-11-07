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Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 44 ekip ve toplam 188 personelin katılımı ile 7 adrese eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A., Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan  K.Ö., Nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan Y.B.A., M.D., Ş.A., F.B., K.A., Ö.C.A., B.Ç., S.U., Ş.E.A. olmak üzere toplam 11 kişi yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. 

Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan 44 ekip ve toplam 188 personelin katılımı ile 7 adrese eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde; Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A., Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan  K.Ö., Nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan Y.B.A., M.D., Ş.A., F.B., K.A., Ö.C.A., B.Ç., S.U., Ş.E.A. olmak üzere toplam 11 kişi yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. 

Öte yandan üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 136,04 gram narkotik madde, 16 adet narkotik hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

Haber Merkezi

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