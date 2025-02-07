Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 19 kişiye gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 ay önce başlatılan planlı operasyon kapsamında; Başka illerden yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren 2 kişi yakaladı ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan uyuşturucu maddeleri pazarlayan 19 kişiye yönelik yapılan operasyonda tüm hedefler yakalanarak gözaltına alındı. Bu şahıslardan kullanmak için uyuşturucu madde temin eden 53 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı ve aranması bulunan 3 kişi cezaevine teslim edildi.

Bugün yapılan operasyon neticesinde; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, bin 214 gram Metamfetamin, 901 gram Bonzai ele geçirildi.