Polis ekiplerinden yeni yılın ilk denetimleri

Kayseri'de polis ekipleri yeni yılın ilk saatlerinde2 bin 856 personel ile birlikte il genelinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Polis ekiplerinden yeni yılın ilk denetimleri

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla 2 bin 856 personel ile birlikte il genelinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Yeni yılın ilk saatlerinde, şehrin çeşitli noktalarında polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve olası olumsuzlukların önüne geçmek için yaptığı uygulamalarda sürücülerin alkollü olup olmadığı da denetleniyor.

Haber Merkezi

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