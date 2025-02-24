Polis memuru narkotik operasyon esnasında şehit oldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen suçüstü operasyonunda, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında Narkotik Şube Müdürlüğü personeli İbrahim Birol (41) geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında şehit düştü.

Polis memuru narkotik operasyon esnasında şehit oldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik düzenlenen operasyon sırasında Narkotik Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru İbrahim Birol (41), geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak görev başında şehit oldu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, acı haberi duyurarak; “Kayseri’mizde uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerimiz aman vermeksizin çalışıyor.Bu kapsamda bugün yapılan bir suç üstü operasyonda polisimizin dur ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirilmiştir. Ancak bu esnada Narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz Polis Memurumuz İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Haber Merkezi

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