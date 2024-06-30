Polisin 'dur' ihtarına uymayan suç makinası yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında F.A.(36) ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler tarafından kısa süre sonra yakalanan şahsın ehliyetinin olmadığı ve ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu madde kullanma’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘6284 Sayılı Kanun’a Muhalefet’ suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan konu ile ilgili olarak araç sahibi H.A. hakkında ise ‘ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak’ suçundan 43 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.