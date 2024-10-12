Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Kayseri'ye övgü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 7’nci Kayseri Kitap Fuarı çerçevesinde Kayserili okurları ile buluşan ünlü Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın söyleşisine katıldı.

Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) gerçekleşen Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın söyleşisine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı. Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ortaylı, Erciyes Kültür Merkezi Salonu’nu dolduran sevenleri ile sıcak, samimi, keyifli ve bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdi. Salonu dolduran sevenlerinin alkışları eşliğinde sahneye davet edilen Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, şehirlerin dönüşümü üzerine konuştu. Kayseri’nin istisnai bir şehir olduğunu belirten Ortaylı, “Ticaret ve sanayi şehri olduğu için Türkiye’nin başka yerlerine pek uymaz. Şehir zengindir ve bağışçıdır. Türkiye ortalamasının üzerinde çalışkandır ve müteşebbistir” dedi. Prof. Dr. Ortaylı, Kayseri’ye ilk kez 1963 yılında geldiğini ifade ederek, “Burası nefis bir şehirdi. Bütün o Ulu Camii etrafındaki merkez mahalleler, Raşit Efendi Kitaplığı, hepsi aşağı yukarı bin yıllık mimarinin izlerini taşıyan taş kâgir evlerdi. Bir şehirdi burası” sözleri ile Kayseri’nin ananelerinden söz etti. Ortaylı, Kültepe Kaniş Karum’un öğrencilere çok şey katacağına dikkat çekerek, “Siz tam bir gümrah memlekette oturuyorsunuz. Etrafınızda dünyanın en iyi kazıları var, Kültepe falan. Onları tetkik edip öğrenseniz, çok şey bilirsiniz. Sırf eski Anadolu tarihi değil, bütün Ortadoğu’yu bilirsiniz. Ortadoğu’yu bildikten sonra İran’ı çok güzel kavrarsınız. Ve Orta Asya’yı kavrarsınız” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi’nden de övgüyle bahseden Ortaylı, “Ben burayı biliyorum. Kütüphanesi iyidir. Daha da iyi olabilirdi. Kitap okuyanlar vardır. Burası öyle başka yerlere benzemez. Nimetin kıymetini bilmek lazım” dedi. Söyleşi sonunda Başkan Büyükkılıç, Ortaylı’ya çiçek takdiminde bulunurken, Prof. Dr. Ortaylı da gençleri kırmayarak kitabını imzaladı.