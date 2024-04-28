Pusatlı mahallesinde yağmur duası yapıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı mahallesinde çiftçiler ellerini semaya açarak yağmur duası yaptı.

Pusatlı mahallesinde yağmur duası yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı mahallesinde çiftçiler ellerini semaya açarak yağmur duası yaptı.

Mahalle Muhtarı Halil Tanırgan öncülüğünde yapılan yağmur duası muhtarlık önünde yapıldı. Yağmur duasına; İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere yüzlerce vatandaş katıldı. İlçe Müftülüğünde görevli din adamları sırasıyla Kuran-I Kerim ve dualar okuduktan sonra Müftü Mürsel Gökdere ve Pusatlı Mahalle Cami İmamı tarafından yapılan yağmur duasında eller semaya açıldı. Duaların ardından, mahallede bulunan çiftçilerin destekleri ile alınan kurban etleri edildi.

Pusatlı mahallesinde yağmur duası yapıldı
Pusatlı mahallesinde yağmur duası yapıldı
Pusatlı mahallesinde yağmur duası yapıldı
Pusatlı mahallesinde yağmur duası yapıldı
Pusatlı mahallesinde yağmur duası yapıldı
Pusatlı mahallesinde yağmur duası yapıldı
İHA
Kayseri Gündem

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