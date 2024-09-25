Rektör Altun, Mühendislik Fakültesi'nin açılış dersini verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılış dersi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun tarafından verildi.

Fakülte Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, Mühendislik Fakültesi Dekanı Pof. Dr. Ahmet Alper Öner, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış dersinde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ hakkında bilgi verdi. ERÜ’nün köklü bir geçmişe sahip üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, Mühendislik Fakültesi’nin ERÜ’nün lokomotif fakültelerinden birisi olduğunu söyledi.

Konuşmasında öğrencilere nasihatlerde bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

“Hayatta bazı aşamalar olacaktır. Özellikle bu aşamalar, fırsatlarda gelişiyor ki ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Örneğin notunuzun yüksek olması, derslerin dışında özellikle yabancı dil donanımına sahip olmanız sizin kariyer planlamanız açısından çok önemli yapı taşlarıdır. Genellikle de bunu üniversite yıllarında çok fark edemiyorsunuz.Onun için lütfen bu süreçlerde zamanı çok iyi kullanın. Çünkü hayatta geri dönmeyen tek kavram zamanın kendisidir. O nedenle verimli kullandığınız bu zaman diliminde kendinizi geliştirmek, kariyer olarak ileri dönük ilave çalışmalar içerisinde olmanızda en etkili nokta olacaktır.”