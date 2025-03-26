Rektör Karamustafa: 'Ön lisansta rekabet gücü yüksek bir yükseköğretim olmayı planlıyoruz'

Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Rektör Karamustafa: ”Kayseri şehri Türkiye’nin göbeğinde, Kayseri Üniversitesi de bu işin merkezinde. Biz şehrimizin medarı iftiharı marka değeri 2018 yılında ERÜ gibi 50 yıllık köprü geleneği olan bir üniversitenin bünyesinden ayrıldık. Eski Kayseri Meslek Yüksek Okulu bizde şuanda Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu. ERÜ, Yozgat Bozok’u doğurdu. NEVÜ’yü doğurdu sonra da kendi şehrindeki mesleki eğitim alanındaki KAYÜ’yü doğurdu. Dolayısıyla biz ilk ayrıldığımızda odaklanma noktamız birimlerimi programlarımız bağlamında mesleki ve teknik yüksek öğretime odaklanmış bir üniversite olarak ayrıldık. O günkü formatımız her ne kadar köklü birimlerimiz de olsa, Yeni KAYÜ şemsiyesi altında yeni bir kimlik kazanıyor olmamız münasebetiyle elbette ki bugüne göre gücümüz biraz daha zayıftı. Biz göreve geleli ve üniversite bölüneli 6 yıl oldu. Çok ciddi bir ilerleme kaydettik. Öğrencilerimizin yüzde 92’si MYO öğrencisiydi bugün ise yüzde 72’si. Biz bu oranı en fazla yüzde 65’lere indireceğiz. Biz ön lisans programlarında zengin, nitelik kazanmış rekabet gücü yüksek bir yükseköğretim kurumu olmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Karamustafa: “MYO’nun cazibesini artırmaya çalışıyoruz”

Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa: “Öğrencilerin içerisinde statik düşünen değil yenilikçi düşünen girişimci ruhu olan, aykırı bir şeyler bulan öğrenci yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. MYO’nun cazibesini artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Rektör Karamustafa: “Ön lisans programlarımız 60 civarında. Aşçılıktan yapay zekanın alt bileşenlerine kadar birçok programlarımız var. Böyle cazip programları muhafaza etmek istiyoruz. Biz KAYÜ olarak edindiğimiz Mesleki ve Teknik Yüksek öğretimin cazibesini yüksek kılacak işler yapmak istiyoruz. StartUp MYO diye bir girişimcilik yarışması oluşturduk. Öğrencilerin içerisinde statik düşünen değil yenilikçi düşünen girişimci ruhu olan, aykırı bir şeyler bulan öğrenci yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. MYO’nun cazibesini artırmaya çalışıyoruz Bir tane ticari marka değeri olacak proje çıksa, 1 milyon liraya kadar desteklenecek” ifadelerini kullandı.