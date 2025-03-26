Vali Gökmen Çiçek: 'Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin'

Kayseri OSB Geleneksel İftar Programı'na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, partililer ve sanayiciler katılım gösterdi.

Program kapsamında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Değerli arkadaşlar, geçen sene yine bu zamanlar, Organize Sanayi Bölgesi tarafından bir iftar yemeği düzenlenmişti. O kadar çabuk geçiyor ki zaman, göz açıp kapattık ve yine bir iftar sofrasında bir aradayız. Ancak bugün herkes o kadar yorgun duruyor ki, herkes o kadar sessiz duruyor ki, herhalde Ramazan dolayısıyla biraz yorulduk. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin." sözlerine yer verdi.

Hep beraber Kayseri'yiz, hep beraber Türkiye'yiz diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Ramazanın ruhunda da olan, bize yakışan birlik ve beraberliktir. Bu millet bir ve beraberdir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Üretmeyi bilmeyen, yanında üç tane işçi çalıştırmamış olanların elbette söyleyecek sözü yoktur. Ama binlerce insanla çalışan sizler bizim gururumuzsunuz, sizlere minnettarız. Sizleri sırtımızda taşısak az diye buradan ifade etmek istiyorum. O açıdan inşallah biz çalışkan olacağız, biz biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz, hep beraber Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.