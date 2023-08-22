Romanyalı Oyuncu Cuic Sağlık Kontrolünden Geçti
Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi 1989 doğumlu Romanyalı oyuncu Claudia Monica Cuic Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
- 22.08.2023 13:12
- Güncelleme: 22.08.2023 13:12
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Melikgazi Kayseri Basketbol’un yeni transferi 1989 doğumlu Romanyalı oyuncu Claudia Monica Cuic; Memorial Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Yeni transfer Cuic; Memorial Kayseri Hastanesi’nde dahiliye, kardiyoloji muayenesi ile EKG ve efor testinden geçti. BOTAŞ, Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol takımlarında forma giyen oyuncu 2023-2024 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.
Claudia Monica Cuic; “Burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Takımın başarısı için çok çalışacağım” dedi.
İHA
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