Romanyalı Oyuncu Cuic Sağlık Kontrolünden Geçti

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi 1989 doğumlu Romanyalı oyuncu Claudia Monica Cuic Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

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  • 22.08.2023 13:12
  • Güncelleme: 22.08.2023 13:12
Romanyalı Oyuncu Cuic Sağlık Kontrolünden Geçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Kayseri Basketbol’un yeni transferi 1989 doğumlu Romanyalı oyuncu Claudia Monica Cuic; Memorial Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Yeni transfer Cuic; Memorial Kayseri Hastanesi’nde dahiliye, kardiyoloji muayenesi ile EKG ve efor testinden geçti. BOTAŞ, Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol takımlarında forma giyen oyuncu 2023-2024 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.

Claudia Monica Cuic; “Burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Takımın başarısı için çok çalışacağım” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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