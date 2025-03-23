Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Kayseri Ziyaretinde Sağlık Gündemi Ele Alındı
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kayseri programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlere eşlik etti. Bakan Memişoğlu ilk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret ederek Vali ve protokol üyeleriyle bir araya geldi.
Bakan Memişoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek İl Başkanı Hüseyin Okandan, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla buluştu. Burada şehrin sağlık altyapısı ve devam eden yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Kayseri’nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının ve yürütülen projelerin istişare edildiği program için AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler “Şehrimizin sağlık hizmetlerini daha ileriye taşıma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
Kayseri’deki sağlık yatırımlarına dair yeni adımların değerlendirildiği ziyaretler, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi adına önemli bir buluşma olarak öne çıktı.