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- Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Tarihi Ziyaret: Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi İncelendi
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Tarihi Ziyaret: Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi İncelendi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri'de gerçekleştirdiği ziyarette, dünyanın ilk tıp fakültesi olarak bilinen Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'ni gezdi. İlk olarak Kayseri Valiliğini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, burada Vali Gökmen Çiçek ve diğer yerel yetkililerle bir araya geldi.
Görüşmelerin ardından, Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet, müzeye geçerek burada tıp tarihine dair değerli bilgiler aldı. Müzedeki sergilenen sembolleri de inceleyerek, tıbbın geçmişine dair derin bir bakış açısı kazandı. Bu ziyaret, sağlık alanındaki tarihsel zenginliklerin önemine vurgu yaparak, tıbbın gelişiminde Türkiye’nin rolünü yeniden hatırlatmış oldu.