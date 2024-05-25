Sağlık çalışanlarının el emeği yağlı boya eserleri görücüye çıktı

Kayseri Devlet Hastanesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından ortaklaşa yapılan ve sağlık çalışanlarının el emeği göz nuru yağlı boya eserlerinin görücüye çıktığı sergi açıldı.

Şehirdeki bir AVM’de düzenlenen serginin açılışında konuşan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Sağlık hayattır, sanat hayattır’ felsefesi ile KAYMEK ile beraber yaptığımız; pandemide sağlık çalışanlarımızın psikolojik olarak tükendiği bir anda böyle etkinlikler başlatıldı. Bu etkinliklerimizden resim sadece bir tanesi. Çini, ebru yapıldı, müzikle ilgili özel kurslar verildi. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bugün yapılan emeklerin her biri göz nuru. İnşallah bu toplumun hayatına daha olumlu yansıyacaktır" dedi.

Kayseri büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ise konuşmasında; "Sağlık çalışanlarımızla birlikte KAYMEK A.Ş. yetkilileri bir araya gelerek böylesine güzel sergiyi tertip ettiler. Yaklaşık 1 yıl kadar süren hem bizim akademi tesislerimizde hem de hastane bünyesinde bu çalışmaları yapmak suretiyle 68 tane güzel esere imza attılar. Hepsi birbirinden kıymetli resimleri açılıştan sonra sizlerin beğenisine sunacağız. Bildiğiniz gibi KAYMEK A.Ş.; büyükşehir belediyesi iştiraki olup valimizin tabiriyle ’Kayseri’deki altıncı üniversite’ şeklinde hizmet veren sanattan ticarete ve göz nuru el emeği ürünleri sergilemek suretiyle insana dokunan bir şirkettir. Bu şekilde vatandaşlarımıza hizmet ederken sizlerin de beğenisine sunacağımız birçok sergilerle bir araya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından sergi, katılımcılar tarafından açılırken, ziyaretçiler sergiyi gezerek eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.