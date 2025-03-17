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Sahipleri kur'ada çıkmayan hobi bahçeleri savaş alanına döndü

Hobi bahçeleri için yapılan kura çekimleri sonucu yıllarca emek verdiği alanı boşaltmaları gereken bazı vatandaşlar alanı harabeye çevirdi.

Sahipleri kur'ada çıkmayan hobi bahçeleri savaş alanına döndü

Üzerinde sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yapılabildiği hobi bahçeleri özellikle pandemi döneminde daha da çok talep edilir olmuştu. Genellikle çalışmayan ve emekli insanların rağbet ettiği hobi bahçeleri kullanıcıya sınırlı zamanlarda sunuluyor. Hobi bahçeleri için periyodik zamanlarda tekrar kura çekimi yapılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde de zaman zaman hobi bahçesi sakinleri ile hobi bahçesi edinmek isteyenlerin talepleri gündem oluyor. Son olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait hobi bahçesini boşaltması gereken bazı vatandaşlar kullandıkları alanlara yaptıkları düzenekleri ve barınma yerlerini harabeye çevirdi. Hobi bahçesinin bu hali bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber Merkezi

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