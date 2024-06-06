Sahte kimlikle saklandığı otel odasında yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, sahte kimlikle saklandığı otelde yakalandı.

Sahte kimlikle saklandığı otel odasında yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, sahte kimlikle saklandığı otelde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; araç kurşunlama olayına karışan C.D. (30) sahte kimlikle giriş yaptığı otelde yakalandı. ‘Kasten öldürme’ ve ‘bilişim sistemleriyle dolandırıcılık’ suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan C.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.D. ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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