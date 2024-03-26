Sahte polis kimliği kullanan şahıs yakayı ele verdi

Kayseri'de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Sahte polis kimliği kullanan şahıs yakayı ele verdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından uzun süreli yapılan çalışmalar sonucunda sahte polis kimliği kullanan, parada sahtecilik, hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak aranan bir şahıs yakalandı.

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda bulunan 1 adet sahte polis kimliği ve 22 adet fişeğe ekipler tarafından el konulurken, şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Sahte polis kimliği kullanan şahıs yakayı ele verdi
Sahte polis kimliği kullanan şahıs yakayı ele verdi
Sahte polis kimliği kullanan şahıs yakayı ele verdi
İHA
Kayseri Gündem

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