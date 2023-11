Samet Koç’tan FETÖ iddialarına yanıt

Kayserispor Basın Sözcülüğü de yapan iş insanı Samet Koç, kendisi hakkında gündeme gelen FETÖ üyeliği suçlaması hakkında açıklama yaptı. Samet Koç açıklamasında, “

FETÖ, devletimizin yasalarında belirtildiği ve ispatlandığı gibi bir terör örgütüdür. Ülkesini,milletini, bayrağını seven her vatandaşımızın zihninde de değişmez kimliği artık budur. Okyanus ötesinden melanetleri ülkemizde tezgahlanan bu terör örgütü her yönüyle deşifre olmuştur. Bu deşifre olma hali ülkemizin yarınlarını kurtarmıştır. Bunun mücadelesinde de asla mola verilmemelidir. Yöneticilerimize ve şahsıma yönelik, atılan iftiralar, isnat edilen suçlarda kabul edeceğimiz bir durum değildir. FETÖ mücadelesinin her şart ve zemininde milletimin/ devletimin yanında olmaya devam edeceğim. Ülkemizi emperyalist güçler adına ele geçirmeye çalışan bir terör örgütüne karşı mücadele etmemek zaten en büyük ihanet olacaktır. Biz böyle bir ihanette asla olmadık, olmayız”

ifadelerini kullandı.