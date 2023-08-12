Sanatçılar Sokağı, doğal taş meraklılarının uğrak noktası

 Doğal taşların insanlara bolluk, bereket getirdiğini ve belli toplum kesimlerince bu inancın yaygın olduğunu iddia eden zanaatkar Solmaz, 'Doğal taşlar bir doğa mucizesidir ve her taş birçok farklı özelliğe, dış görünüşe ve auraya sahip olabiliyor.

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  • 12.08.2023 13:02
  • Güncelleme: 12.08.2023 13:02
Sanatçılar Sokağı, doğal taş meraklılarının uğrak noktası

Örneğin bir sitrin taşı geçmişten günümüze bolluk, bereket, şans ve para getirdiğine inanılan bir taştır. Biz de bu taşların gündelik yaşamda da kullanılması adına gümüşle birleştirerek yüzük, kolye, küpe gibi farklı takılara dönüştürüyoruz. İnsanlar bizim standımıza geldiğinde birçok farklı yüzük, kolye, bileklik, halhal gibi çeşitli takılar, aksesuarlar bulabiliyorlar ve ziyaretçilerimizin isteklerine göre kişiye özel tasarım da yapabiliyoruz” dedi.

Yaz sezonunun devam etmesiyle birlikte özellikle turistlerin, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seyahatleri ve tatillerinin hız kesmeden devam etmesinin yanı sıra turist ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlardan bu tatil-seyahat süreçlerine dair bir anı, hatıra bırakmak adına hediyelik eşya ve aksesuarlara olan yoğun ilgi sürüyor. Bu bağlamda Tarihi Kayseri Kalesi’nin güneyinde bulunan Sanatçılar Sokağı, ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.  Gümüşten ve özellikle doğal taşlardan çeşitli takılar yaptığını ve bu zanaatı yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğünü belirten zanaatkar Latif Solmaz, “Yaklaşık 5 yıldır doğal taş, gümüş tarzı takıları tasarlayıp satışa sunuyorum. Bu yıl Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bize sağlamış olduğu imkânlardan yararlanarak Kayseri Kalesi Sanatçılar Sokağı’nda bir stant açtık ve doğal taşlardan yaptığımız takıları burayı gelen ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk” dedi.

‘DOĞAL TAŞLAR, BEREKET VE ŞANS GETİRİR’

Doğal taşların insanlara bolluk, bereket getirdiğini ve belli toplum kesimlerince bu inancın yaygın olduğunu iddia eden Solmaz, “Doğal taşlar bir doğa mucizesidir, örneğin bir sitrin taşı geçmişten günümüze bolluk, bereket, şans ve para getirdiğine inanılan bir taştır. İnsanlar, bu taşı çantalarında, cüzdanlarında bulunduruyorlar. Biz de bu taşların gündelik yaşamda da kullanılması adına gümüşle birleştirerek yüzük, kolye, küpe gibi farklı takılara dönüştürüyoruz. İnsanlar bizim standımıza geldiğinde birçok farklı yüzük, kolye, bileklik, halhal gibi çeşitli takılar, aksesuarlar bulabiliyorlar ve ziyaretçilerimizin isteklerine göre kişiye özel tasarım da yapabiliyoruz. İnsanların genelde yaygın olarak bildiği, tercih ettiği taşlar; ametist, akik, pembe kuvars. Genel olarak insanların burçlarına, ihtiyaçlarına göre de farklı taşlar öneriyoruz çünkü her taş birçok farklı özelliğe, dış görünüşe ve auraya sahip olabiliyor. Örneğin doğada ham şekilde bulunan; dinozor fosili, diğer adıyla ejder fosili olarak da bilinen Septeryan, doğal taş koleksiyoncuları için çok özel bir üründür. Kesilip ardından polisaj(cilalama işlemi) yapılmasından sonra satışa sunulmaktadır. Dediğimiz gibi doğal taş koleksiyon erleri için bu tarz nadir parçalarımız da mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Gelen ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduğunu dile getirmesinin yanı sıra ziyaretçilerin fiyatlardan da memnun kaldığını söyleyen Solmaz, “Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın ilgisi gerçekten çok iyi. Fiyatlarımız, yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımız ve turistler için oldukça uygun. Ziyaretçilerimiz rahatlıkla gerek hediye gerek şahsi kullanımları için aksesuarlar alabiliyorlar. Fiyat olarak da çok memnun kalıyorlar. Sanatçılar Sokağı’nın ortamı ve ambiyansından da oldukça memnunum, ayrıca insanların gösterdiği teveccühten oldukça mutluyuz” diye konuştu.

1ha

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