Savran, seçim çalışmalarına anne ve babasının ellerini öperek başladı

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, seçim çalışmalarına cuma namazı öncesinde anne ve babasını ziyaret ederek başladı.

Savran, seçim çalışmalarına anne ve babasının ellerini öperek başladı
Kayseri GündemEditör

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, seçim çalışmalarına cuma namazı öncesinde anne ve babasını ziyaret ederek başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Dr. Mehmet Savran, cuma namazı öncesinde annesi Lütfiye Savran ve babası Hamdi Savran’ı evlerinde ziyaret etti. Ziyarette anne ve babasının ellerini öperek dualarını isteyen Savran, “Adaylığımın açıklanmasının ardından sizlerin duasını almaya geldim. Nevşehir her geçen gün büyüyor. Çözülmeyi bekleyen sorunları var. İnşallah bu 3 yılda gösterdiğimiz performansın, çalışkanlığın daha da fazlasını önümüzdeki 5 yılda göstermeyi vaat ediyoruz. Durmadan, dinlenmeden doğruluktan, dürüstlükten, adaletten ayrılmadan memleketimiz için en iyisini yapacağız. Ben bu memleketin evladıyım. Hem kendimin hem sizlerin başını öne eğdirecek bir şey yapamam. Memleketime ihanet edemem. Nevşehir bizleri çok iyi biliyor. Bilmeyenler de öğreniyor. 31 Mart seçimlerine az bir süre kaldı. Bugün teşkilatımız ile birlikte sahaya iniyoruz. Memleketimiz için hayırlısı olsun. Benden dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

Savran’ın anne ve babası da oğullarına seçim çalışmalarında başarılar diledi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Talasgücü'nden defansa takviye
Talasgücü'nden defansa takviye
Ebu Ubeyde duyurdu: Mücahidlerimiz, 53 Siyonist askeri etkisiz hale getirdi
Ebu Ubeyde duyurdu: Mücahidlerimiz, 53 Siyonist askeri etkisiz hale getirdi
Vekil Ersoy, 'Kayserispor'u yemeğe kalkarsanız boğazınızda kalır'
Vekil Ersoy, “Kayserispor’u yemeğe kalkarsanız boğazınızda kalır”
Apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Argıncık'ta yanan evde 1 kişi öldü
Argıncık'ta yanan evde 1 kişi öldü
Sarız kaymakamı Kerem Albayrak oldu
Sarız kaymakamı Kerem Albayrak oldu