'Şehir Sanat Galerisi' açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin içerisinde Büyük Şehir Sanat Galerisi’nin 18 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek sergi ve seminerle açılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü Büyük Şehir Sanat Galerisi’nin açılış töreni gerçekleştirilecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de kültürel ve sanatsal etkinliklere her zaman destek olduklarını dile getirdi. Bu çerçevede 18 Mayıs Cumartesi günü Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin içerisine Büyük Şehir Sanat Galerisi’nin açılacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

“Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Kayseri, 6 bin yılı aşkın tarihi ile kadim bir kenttir. Bu medeniyetler şehrini daha iyi noktalara taşımak amacıyla kent merkezi ya da kırsal kesimde hizmetlerimize ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, kültürel ve sanatsal etkinliklere de her zaman destek olduk. Bu çalışmalar kapsamında da öncü ve önder projelere imza atıyoruz. Şimdi de Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin içerisine Büyük Şehir Sanat Galerisi’ni açacağız. Soyut ya da somut tüm sanat ürünlerini kucaklamak isteyen yerli ve yabancı farklı sanatçılarla çalışarak hüsnühat, tezhip, ebru, çini, resim, heykel, seramik, fotoğraf gibi sergileri organize ederek sanatseverlere hizmet veren hem ulusal hem de uluslararası bir galeri olmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyoruz.”

Büyükkılıç, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Prof. Dr. Fatma Sevin Düz’ün oturum başkanlığını yapacağı Klasik Sanatlar Konulu Seminer Programı düzenleneceğini, saat 15.00’te ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Talas Giriş Kapısı’nda bulunan Büyük Şehir Sanat Galerisi’nin ve serginin açılışının yapılacağını sözlerine ekledi.