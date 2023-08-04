Şehitler için aşure dağıtıldı

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla aşure program düzenlendi.

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  • 04.08.2023 17:31
  • Güncelleme: 04.08.2023 17:31
Şehitler için aşure dağıtıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla aşure program düzenlendi.

Bu yıl 3.’sü düzenlenen aşure programına Vali Eşi Neslihan Gül Koç, Ak Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum müdürleri , şehit aileleri ve davetliler katıldı. Aşure programında konuşma yapan Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, “Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı Niğde şubemizin Saksısan ve Askısan Plastik Limitet Şirketleri’nin katkılarıyla bu yıl 3.’sünü düzenlediğimiz aşure programına katılanlara teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Her şehidin adına bir kepçe dua adında bu sloganı başlattık. Şehitlerimiz adına dağıtılan aşuremiz hayatını kaybeden kahraman gazilerimiz adına dağıtılan aşuremiz rabbim kabul eylesin. Bundan sonra ki süreçte de Rabbim böyle acıları bizlere yaşatmasın” diye konuştu.

İHA

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